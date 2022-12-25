Политика как она есть

40 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    А у нас не было стратегических запасов? Всё вывезли?Россия за три год...
  • Леонид Алексеев
    Неплохой политобзор Мистера Z,спасибо,будем ждать следующего.Тайные и явные пр...
  • Житель Империи
    Есть такое понятие «маржа», т.е. разница между отпускной ценой и рыночной идёт в доход поставщика. Европа своими дейс...Рост цен на газ в...

Картина дня

наверх