Вера Брежнева начала терять зрение после многолетней операции

DooraleiПолитикаВера Брежнева начала терять зрение после многолетней операцииИзвестная российская певица Вера Брежнева рассказал, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАФАлександр ФишкинНаконец-то Галушке судьба отплатила за использование фамилии БрежневаИван ВасильевМне до лампочки, что там теряет эта хохложопая!АФАлександр ФишкинТак и всем до лампочки. Но - приятно :)Бронислав СемирядовВладимир ЛисуковМне зрение загубили в скрытом цифровом концлагере. И кому это интересно? А у Верки Галушки - врождённое заболевание. Она знаменитая п...а, а я серость. Мир давно стал извращённым. Пишут всякие глупости, не ведая, что это раздражает людей.Комментировать
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