Dooralei

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Вера Брежнева начала терять зрение после многолетней операции

Вера Брежнева начала терять зрение после многолетней операции

Известная российская певица Вера Брежнева рассказал, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

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Александр Фишкин
Наконец-то Галушке судьба отплатила за использование фамилии Брежнева
Иван Васильев
Мне до лампочки, что там теряет эта хохложопая!
Александр Фишкин
Так и всем до лампочки. Но - приятно :)
Бронислав Семирядов
Владимир Лисуков
Мне зрение загубили в скрытом цифровом концлагере. И кому это интересно? А у Верки Галушки - врождённое заболевание. Она знаменитая п...а, а я серость. Мир давно стал извращённым. Пишут всякие глупости, не ведая, что это раздражает людей.

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