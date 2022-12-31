Uspei.com

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Да лучше бы бабло это пустили на поддержку населения в условиях кризиса, тем более его(населения) уже не так уж много...ERR: Эстония потр...
  • Traveller
    Гундяева давно пора в иноагенты отправить.“Разгромили свои ...
  • Валерий Ворожищев
    Нарисовался "генерал" гурулёв!“Разгромили свои ...

Лукашенко подарил двух кроликов журналисткам

Лукашенко подарил двух кроликов журналисткам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ведущим телепрограммы “Доброе утро, Белоруссия!” двух калифорнийских кроликов – символ наступающего года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх