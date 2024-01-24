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По делу о взрыве на Крымском мосту изучают последние аргументы защиты

По делу о взрыве на Крымском мосту изучают последние аргументы защиты

Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР, расследующее теракт, совершенный на Крымском мосту в октябре 2022 года, проверяет данные представителей спецслужб Украины о том, что обвиняемых в этом преступлении могли использовать втемную и они не знали о подготовке преступления.

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