Сегодня свой день рождения отмечает педагог дополнительного образования, руководитель ВПК "Штурм" Евгений Николаевич Бакаев.
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Сегодня свой день рождения отмечает педагог дополнительного образования, руководитель ВПК "Штурм" Евгений Николаевич Бакаев.