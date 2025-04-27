В России заявили о преображении Трампа после встречи с Зеленским

Eduard

Конечно преобразился,его Трампа унизили далтше некуда! Трампа усадили в третьем ряду потому что!костюмчик не черный,а синий,зато самозванец Зеленский в футболке опять ,но в черной впереди! Позору глубже нет! Самозванец вперди!