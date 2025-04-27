Президент США Дональд Трамп преобразился после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.
В России заявили о преображении Трампа после встречи с Зеленским
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Плешков
зеля пока рулит
Ответить
10 час.
Eduard
Конечно преобразился,его Трампа унизили далтше некуда! Трампа усадили в третьем ряду потому что!костюмчик не черный,а синий,зато самозванец Зеленский в футболке опять ,но в черной впереди! Позору глубже нет! Самозванец вперди!
Ответить
7 час.
Eduard
Всюду самозванца и преступника Селю нам в глаза суют!Мы прекрасно знаем кто эта собака из Квартала95даже собаки не предают,как жиды!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии