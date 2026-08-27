Суд назначил компенсацию актрисе Блейк Лайвли по делу о домогательствах

Актриса Блейк Лайвли получила $407 тысяч компенсации после резонансного судебного разбирательства с режиссёром Джастином Бальдони, которого она обвиняла в сексуальных домогательствах и создании токсичной атмосферы на съемочной площадке фильма «Всё закончится на нас».