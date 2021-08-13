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Минобороны России: ВС Азербайджана применили ударные дроны в Нагорном Карабахе

Минобороны России: ВС Азербайджана применили ударные дроны в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России выступило вечером 12 августа с заявлением, в котором подтвердило факт нанесения Вооружëнными силами Азербайджана ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по позициям Армии обороны Нагорного Карабаха.

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