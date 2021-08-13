Минобороны России: ВС Азербайджана применили ударные дроны в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России выступило вечером 12 августа с заявлением, в котором подтвердило факт нанесения Вооружëнными силами Азербайджана ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по позициям Армии обороны Нагорного Карабаха.