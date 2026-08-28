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Екатерина Прокопьева: «Главное, не дать размножаться бактерии под названием «Все равно ничего не получится»

Екатерина Прокопьева: «Главное, не дать размножаться бактерии под названием «Все равно ничего не получится»

В преддверии нового парламентского полугодия председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева в интервью «Российской газете» рассказала о ключевых законодательных решениях 2026 года и приоритетах на новый сезон.

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