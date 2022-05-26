Герцеску: Шесть компаний будут санкционированы за картельные сговоры на топливном рынке

Председатель Совета по конкуренции сообщил, что орган, следящий за правильностью цен, в ближайшее время вынесет решение о наложении санкций на компании на нефтяном рынке, которые по картельному сговору выступили за одновременное повышение цен.
Председатель Совета по конкуренции сообщил, что орган, следящий за правильностью цен, в ближайшее время вынесет решение о наложении санкций на компании на нефтяном рынке, которые по картельному сговору выступили за одновременное повышение цен.
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