Певица Жасмин выразила восторг в адрес певца Стаса Михайлова

Певица Жасмин назвала певца Стаса Михайлова сексуальным и харизматичным. Певица Жасмин поделилась своим мнением о коллеге Стасе Михайлове, назвав его человеком невероятно харизматичным и, чего уж там скрывать, сексуальным.