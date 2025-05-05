Певица Жасмин выразила восторг в адрес певца Стаса Михайлова

Певица Жасмин назвала певца Стаса Михайлова сексуальным и харизматичным. Певица Жасмин поделилась своим мнением о коллеге Стасе Михайлове, назвав его человеком невероятно харизматичным и, чего уж там скрывать, сексуальным.
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