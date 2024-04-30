GitHub представила новую платформу для программирования с помощью ИИ

Компания GitHub на своем сайтеанонсировала запуск новой ИИ-платформы под названием GitHub Copilot Workspace, которая призвана радикально уменьшить время, затрачиваемое руководителями проектов, инженерами и разработчиками на изучение исходного кода различных проектов, а также на организацию начальных этапов новых проектов, их поддержку, включая тестирование, и подготовку к выводу продукта на рынок.