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Половина россиян испытыват проблемы с выплатой кредита

Каждый второй заёмщик испытывает проблемы с выплатой кредита. Об этом заявила исполнительный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Людмила Спиридонова на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в области финансового просвещения.

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