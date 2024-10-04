Половина россиян испытыват проблемы с выплатой кредита

Каждый второй заёмщик испытывает проблемы с выплатой кредита. Об этом заявила исполнительный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Людмила Спиридонова на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в области финансового просвещения.