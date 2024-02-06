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Nature: молекула может RvT4 защитить людей с артритом от артсклероза

Nature: молекула может RvT4 защитить людей с артритом от артсклероза

Ученые из Лондонского университета королевы Марии обнаружили, что молекула RvT4 усиливает естественную защиту организма от атеросклероза (сужения и снижения эластичности артерий) у пациентов с ревматоидным артритом.

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