Кобахидзе заявил, что Грузия сделает все для членства в Евросоюзе

Грузия сделает все для членства в Европейском союзе. С соответствующим заявлением после президентских выборов, состоявшихся в закавказской республике, выступил руководитель ее правительства Ираклий Кобахидзе, информирует РИА Новости.
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