Политнавигатор Одной из тем дискуссии на крымском ТВ стала судьба попавшего в украинский плен российского комбата Юрия Томова, который вместе с группой бойцов вовремя не засёк вражескую засаду в районе населенного пункта Казачьи Лагеря Херсонской области.
Видео с попавшим в плен комбатом Томовым обсудили на крымском ТВ
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Виктор Рыбаков
Каждый мнит себя героем,лёжа на диване...
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Иисус Христос притча - Не судите, да не судимы будете
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