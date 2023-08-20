Медвежий угол

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Видео с попавшим в плен комбатом Томовым обсудили на крымском ТВ

Видео с попавшим в плен комбатом Томовым обсудили на крымском ТВ

Политнавигатор Одной из тем дискуссии на крымском ТВ стала судьба попавшего в украинский плен российского комбата Юрия Томова, который вместе с группой бойцов вовремя не засёк вражескую засаду в районе населенного пункта Казачьи Лагеря Херсонской области.

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