Видео с попавшим в плен комбатом Томовым обсудили на крымском ТВ

Политнавигатор Одной из тем дискуссии на крымском ТВ стала судьба попавшего в украинский плен российского комбата Юрия Томова, который вместе с группой бойцов вовремя не засёк вражескую засаду в районе населенного пункта Казачьи Лагеря Херсонской области.