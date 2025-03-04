Трилогия Боксёрских Гигантов: Бивол и Бетербиев могут встретиться в России

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд прокомментировал возможность проведения третьего поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в России, отмечая ожидаемый аншлаг и ключевые вызовы для организации мероприятия.
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