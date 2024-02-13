Ванилла SU
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Ванилла SU

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С каждым сезоном женщины все чаще планируют базовый гардероб, чтобы избежать импульсивных покупок и собрать стильные образы.

С каждым сезоном женщины все чаще планируют базовый гардероб, чтобы избежать импульсивных покупок и собрать стильные образы.

﻿﻿Основное правило базового капсульного гардероба заключается в том, что каждая вещь работает независимо и индивидуально, но при этом они гармонично сочетаются, создавая большое количество различных образов.

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