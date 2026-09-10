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ТАСС

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Okapi: на востоке ДРК при пожаре погибли 20 школьников начальных классов

Okapi: на востоке ДРК при пожаре погибли 20 школьников начальных классов

ПРЕТОРИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 учеников погибли при пожаре в двух начальных школах в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

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