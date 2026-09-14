Районный будни
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Районный будни

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Владельцы собак начали осваивать новую площадку для выгула на улице Ташкентской

В минувшие выходные владельцы собак и их питомцы вовсю осваивали новую площадку для выгула нового типа на улице Ташкентской, 34, корп.

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