Врач Сулиманов: в России врачи выбрали путь персонализированной онкологии

Развитие онкологии в России набирает стремительные обороты, и в настоящее время исследователи сосредоточены на внедрении персонализированного подхода в этой области, который считается «Онкологией XXI века».
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