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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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NCAA. Big 12. 1/4 финала. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Айова Стэйт

Университет Бригама Янга встретится с университетом Айова Стэйт. NCAA Турнир конференции Big 12 1/4 финала Бригам Янг – Айова Стэйт 13 марта.

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