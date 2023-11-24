Певица Виктория Дайнеко раскритиковала Ольгу Бузову и Валю Карнавал за неумение петь

Победительница "Фабрики звезд-5" не воспринимает Бузову и Валю Карнавал как эстрадных певиц.Победительница "Фабрики звезд-5" Виктория Дайнеко призналась на шоу у Яны Чуриковой в том, что не воспринимает Ольгу Бузову и Валю Карнавал как певиц.