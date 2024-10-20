Посол Келин: Лондон утверждает, что Скрипали не хотят общаться с РФ

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Российская Федерация выразила свою готовность связаться с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако Лондон не дает разрешения на контакт, утверждая, что семья не желает общаться с представителями России.
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