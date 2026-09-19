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Царьград

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Трамп-младший обещал вернуть деньги за свадебный праздник на Багамах

Трамп-младший обещал вернуть деньги за свадебный праздник на Багамах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его сын Дональд Трамп-младший вернет деньги президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву за свадебный праздник на Багамах.

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