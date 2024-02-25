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Актер Вахрушев раскритиковал артхаусное кино за его однотипность

Актер Вахрушев раскритиковал артхаусное кино за его однотипность

Артхаусное кино является предсказуемым и однотипным, а также не несет в себе «коммерческий вайб». Любой продюсер может заранее назвать победителей Каннского фестиваля, но никому не удастся заранее точно спрогнозировать кассовость кинокартин.

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