Актер Вахрушев раскритиковал артхаусное кино за его однотипность

Артхаусное кино является предсказуемым и однотипным, а также не несет в себе «коммерческий вайб». Любой продюсер может заранее назвать победителей Каннского фестиваля, но никому не удастся заранее точно спрогнозировать кассовость кинокартин.
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