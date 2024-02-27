Политолог Мирзаян: конфликт НАТО и РФ спровоцирует ввод войск США на Украину

Прямой конфликт России с НАТО возможен, если страны альянса перейдут определенные границы, считает политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии