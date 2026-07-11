Накопление оксалата запускает воспаление и повреждает сердечную ткань

Учёные из Вюрцбургской университетской больницы (UKW) и Экспериментально-клинического исследовательского центра (ECRC) при Берлинской клинике Шарите установили молекулярный механизм, связывающий накопление оксалата, хроническое воспаление и повреждение сердечной ткани.
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