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Накопление оксалата запускает воспаление и повреждает сердечную ткань

Накопление оксалата запускает воспаление и повреждает сердечную ткань

Учёные из Вюрцбургской университетской больницы (UKW) и Экспериментально-клинического исследовательского центра (ECRC) при Берлинской клинике Шарите установили молекулярный механизм, связывающий накопление оксалата, хроническое воспаление и повреждение сердечной ткани.

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