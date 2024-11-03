Нашел нового друга взамен Чонгуку: стало известно, чем занимается Ви из BTS в армии

Дружба между Чонгуком (Jungkook) и Тэхёном (KIM TAEHYUNG) очень сильно волновала АРМИ. С тех пор как парни поссорились и между ними возникло недопонимание, поклонники неустанно следили за развитием событий в их отношениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии