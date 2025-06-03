Российские дроны сорвали важное голосование в Верховной раде – на радость аферисту Стефанчуку

Украинский парламент не смог принять поправки в бюджет, потому что испугался воздушной тревоги. Рассматриваемый документ должен был стать частью реализации «сделки о недрах», заключённой с США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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