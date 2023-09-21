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МИД: в графике Лаврова нет контактов с США и Великобританией на ГА ООН

МИД: в графике Лаврова нет контактов с США и Великобританией на ГА ООН

Контакты между Россией и Соединенными Штатами, а также с Великобританией, на Генеральной Ассамблее ООН в графике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не значатся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

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