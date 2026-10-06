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Царьград

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ЦТАК: КНДР угрожает ответными действиями на вторжение Южной Кореи

ЦТАК: КНДР угрожает ответными действиями на вторжение Южной Кореи

КНДР, через агентство ЦТАК, предупредила о применении силы в случае вторжения Южной Кореи. Напряженность на Корейском полуострове растет на фоне заявлений Дональда Трампа и увеличения военных расходов азиатских стран.

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