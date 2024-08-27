Автомобилистка из России пожаловалась на отваливающиеся двери нового Chery Tiggo 7 Pro Max

Жительница Тюмени в начале лета приобрела новый китайский внедорожник и уже столкнулась с ремонтом.Жительница России пожаловалась на отваливающиеся двери нового "Чери Тигго 7 Про Макс", сообщает телеграмм-канал "SHOT.
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