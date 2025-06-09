Журналистка получила резиновую пулю во время протестов в Лос-Анджелесе

Корреспондент австралийского телеканала 9News Лорен Томаси получила резиновую пулю в ногу во время прямого эфира в центре Лос-Анджелеса, где идут протесты из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа.
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