Глава киевского режима Владимир Зеленский , разъезжающий по миру с протянутой рукой и патетическими призывами к солидарности с многострадальной Украиной, прибыл в Берлин и сразу же был помянут недобрым словом.
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