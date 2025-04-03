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Глава ФИФА Инфантино заявил, что надеется на возвращение РФ в мир футбола

Глава ФИФА Инфантино заявил, что надеется на возвращение РФ в мир футбола

Возвращение сборной России на арену мирового футбола будет означать разрешение украинского кризиса, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на 49-м конгрессе УЕФА в Белграде.

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