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Небензя: Россия до переговоров продолжит достигать цели СВО военным путем

Небензя: Россия до переговоров продолжит достигать цели СВО военным путем

Россия продолжит достигать цели СВО военным путем до тех пор, пока оппоненты не поймут необходимость переговоров для обеспечения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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