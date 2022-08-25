Чехия предложила отменить упрощенный режим выдачи шенгена россиянам

Правительство Чехии предложило полностью остановить действие упрощенного визового режима между странами, входящими в ЕС, и Россией, а также Белоруссией, передает Bloomberg со ссылкой на заявление главы чешского МИД Яна Липавского.
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