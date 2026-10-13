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Царьград

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Новосибирцам начали присылать налоги через «Госуслуги» с 1 августа

Новосибирцам начали присылать налоги через «Госуслуги» с 1 августа

С 1 августа налоговые уведомления жителям Новосибирской области с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах» автоматически доставляются в электронной форме, а при отсутствии документа до 1 ноября необходимо обратиться в налоговый орган.

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