Политика как он...
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Политика как она есть

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  • федор
    Утырки из недокоролевства смотрите Гренландию не просрите помощники хреновы!!!!!Дания выделит на ...
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Самолет Екатеринбург-Дубай вернулся в Кольцово из-за болезни пассажирки

Самолет Екатеринбург-Дубай вернулся в Кольцово из-за болезни пассажирки

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» объяснили ситуацию, из-за которой самолет Airbus А320, следовавший направлением Екатеринбург — Дубай (Аль-Мактум), вернулся рано утром в воздушную гавань.

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