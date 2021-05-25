Отец создателя NEXTA Протасевича уверен, что его сына избили в СИЗО

Иван ПетровДети и семьяОтец создателя NEXTA Протасевича уверен, что его сына избили в СИЗОТак он прокомментировал опубликованное видео, на котором журналист заявил о сотрудничестве со следствием.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛАДИМИР ЛАПИН..яблоко от яблони недалеко падает, русская народная поговорка, а посему этого папашку тоже нужно в СИЗО, на нары и выписать по Е- балу!!!Сергей КосторновОтхерачили ????? Нужно больше и папаньку за кампанию .что бы знал когда нужно презервативами пользоваться...Комментировать
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