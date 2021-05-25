365NEWS.BIZ

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Ну а вообще то все достаточно просто. Заканчиваются свои собственные ресурсы, в том числе из стран саттелитов типа ар...Выяснилось, почем...
  • Олег Татьянин
    На это есть офигительная, на мой взгляд, фраза - если не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. А мальчик, ...Государство не по...
  • Тихий Павел Иванович
    Надо объяснять почему. Народ, люди стали баранами. Потеряли возможность анализировать, думать.Путин и Единая Ро...

Отец создателя NEXTA Протасевича уверен, что его сына избили в СИЗО

Отец создателя NEXTA Протасевича уверен, что его сына избили в СИЗО

Так он прокомментировал опубликованное видео, на котором журналист заявил о сотрудничестве со следствием.

Вернуться к статье
21
Обсудить
ВЛАДИМИР ЛАПИН
..яблоко от яблони недалеко падает, русская народная поговорка, а посему этого папашку тоже нужно в СИЗО, на нары и выписать по Е- балу!!!
Сергей Косторнов
Отхерачили ????? Нужно больше и папаньку за кампанию .что бы знал когда нужно презервативами пользоваться...

Картина дня

наверх