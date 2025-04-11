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Царьград

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Учёные разработали технологию точного предсказания землетрясений

Учёные разработали технологию точного предсказания землетрясений

Ученые смогли спрогнозировать за 10 суток приближающееся Шипунское землетрясение, произошедшее 18 августа 2024 года с магнитудой 7, благодаря использованию модифицированной модели консолидации геосреды, разработанной сотрудником Института физики Земли РАН д.

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