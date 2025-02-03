Премьер-министр Японии извинился за слова чиновников о ядерной свалке на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился в парламенте страны за слова двух японских чиновников, ранее одобрительно высказавшихся на тему идеи организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах при условии якобы возможной передачи их Москвой Токио.