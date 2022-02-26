«Биатлон, жди!» Сергей Устюгов провел тренировку на стрельбище

«Биатлон, жди!» Сергей Устюгов провел тренировку на стрельбище

Российский лыжник Сергей Устюгов провел тренировку на биатлонном стрельбище.  «Приехал домой, полгода не был в России, и вот ребята тренируются, сейчас буду пробовать, вспоминать азы.

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