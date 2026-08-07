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Президент «Баварии» упрекнул клубы Бундеслиги в том, что они не продвигают чемпионат за рубежом с помощью турне: «Мы не можем нести бремя в одиночку. Нам нужна поддержка всей лиги»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер раскритиковал клубы Бундеслиги за недостаточные усилия по продвижению чемпионата за рубежом с помощью зарубежных турне.

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