В Москве 21-летняя Юлия, участвовавшая в реалити-шоу и заработавшая до 2 млн рублей в месяц на вебкаме для иностранцев, арестована по подозрению в убийстве бывшего бойфренда Вадима.
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