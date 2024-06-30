Нерождённая отечественная «пила» Бойцы Сил специальных операций Российской Федерации «в Саратове». На переднем плане РПК-74М.
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Нерождённая отечественная «пила» Бойцы Сил специальных операций Российской Федерации «в Саратове». На переднем плане РПК-74М.
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