Доступный ответ

Заявление президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами по России, сделанное им 21 ноября, привлекло внимание наблюдателей и экспертов на Западе и у нас дома прежде всего появлением в арсенале Вооруженных сил Российской Федерации новой ракетной системы «Орешник».