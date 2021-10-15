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Боррель посетил США для обсуждения проблем трансатлантической безопасности

Боррель посетил США для обсуждения проблем трансатлантической безопасности

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель провёл встречу в Вашингтоне с заместителем министра обороны США Кэтлил Хикс.

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