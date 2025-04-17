Во Владимире 41-летний мужчина прописал несколько сотен мигрантов в своей 18-метровой комнате, что с ним будет?

valentina sergeeva

Зачем "за решётку"? Чтоб опять их кормить за наш счёт, а потом их "за хорошее поведение" быстренько выпустить?! Да сколько ж это продолжаться-то у нас будет?" Всю цепочку, с конфискацией - в кишлаки без права когда-либо вернуться!