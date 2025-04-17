Во Владимире 41-летний мужчина прописал несколько сотен мигрантов в своей 18-метровой комнате, что с ним будет?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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valentina sergeeva
Зачем &quot;за решётку&quot;? Чтоб опять их кормить за наш счёт, а потом их &quot;за хорошее поведение&quot; быстренько выпустить?! Да сколько ж это продолжаться-то у нас будет?&quot; Всю цепочку, с конфискацией - в кишлаки без права когда-либо вернуться!
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8 час.
CM
C Major
а то паспортные столы не видят, сколько человек уже прописано...МВД же контролирует этот вопрос, штамп прописки попробуй-ка просто так получи!
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7 час.
В К
Предварительно, отрезав яйца!
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1 час.
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